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Под ледником нашли затерянный мир
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Под ледником нашли затерянный мир 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: British Antarctic Survey
Ученые Британской антарктической службы (British Antarctic Survey) запланировали экспедицию к морской экосистеме, ранее располагавшейся под шельфовым ледником Ларсен С в Антарктиде и отрезанной от света в течение 120 тысяч лет. Об этом пишет издание Science Alert.
Свет снова стал проникать в толщу воды в этом регионе после того, как в 2017 году от ледника откололся айсберг A-68 площадью около шести тысяч квадратных километров. Кусок льда двинулся в сторону Южного океана, освободив водное пространство. Исследователи планируют изучить ранее не доступную экосистему, прежде чем изменившиеся условия окружающей среды приведут к ее исчезновению.
Они собираются описать встреченных в районе морских животных, отобрать пробы микроорганизмов и планктона, а также взять образцы пород и морской воды. В ходе экспедиции ученые будут пользоваться данными спутникового мониторинга, чтобы найти путь к экосистеме среди льдов.
Ларсен — самый северный из оставшихся крупных ледников Антарктиды. Наблюдения за его разрушением ведутся несколькими учеными. В частности, команда MIDAS следит за шельфом с 2011 года. В 2002 году была разрушена часть ледника Ларсен B, по площади сопоставимая с территорией американского острова Лонг-Айленд. По мнению ученых, появление A-68 приведет к ускорению таяния Ларсена.
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