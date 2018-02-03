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К Земле несется гигантский астероид AJ129
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К Земле несется гигантский астероид AJ129 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Астероид AJ129, из группы околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны, пройдет на расстоянии всего 10,9 лунных дистанций (лунная дистанция — это среднее расстояние от центра Земли до центра Луны) — 4,2 млн км в 21:30 по Гринвичу 4 февраля (5 февраля в 00:31 мск). Это его ближайший подход к нашей планете за 114 лет.
Единственный раз этот астероид приблизился к нашей планете 6 февраля 1904 года, сообщает издание Astronomy Now.
Астероид движется со скоростью 38,9 км/c (140 000 км/ч).
Он был обнаружен специалистами проекта по отслеживанию околоземных астероидов NEAT в обсерватории Халеакала на Гавайях 15 января 2002 года, 276033 (2002 AJ129).
Этот околоземный астероид является жизнеспособной мишенью для телескопов с диафрагмой размером 6 дюймов (15 см) и больше.
Исследования показывают, что его диаметр лежит в диапазоне от 480 м до 1,1 км. Он классифицируется как потенциально опасный, но реальной угрозы его столкновения с Землей нет.
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