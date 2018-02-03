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В Египте нашли гробницу высокопоставленной чиновницы
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В Египте нашли древнюю гробницу высокопоставленной чиновницы 

РИА Новости 3 февраля 2018
Фото: Фото : Надим Зуауи
Гробницу высокопоставленной чиновницы времен правления пятой династии фараонов Древнего Египта (примерно 2504 — 2347 годы до нашей эры) обнаружили египетские археологи в районе знаменитых пирамид Гизы под Каиром, о находке на пресс-конференции у пирамид сообщил министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани.
В гробнице обнаружены уникальные цветные фрески, изображающие картины повседневной жизни тех далеких времен: сбор фруктов, охота, рыбная ловля. Мумии или каких-либо ценностей в гробнице не нашли. Предположительно, гробница могла быть разграблена еще в древности, частично предметы из этого погребения с картушем "хозяйки" археологи обнаружили в начале XX века в другом месте, и они в настоящее время хранятся в музее Берлина.
Очередная находка сделана в районе, где расположено еще несколько захоронений высокопоставленных чиновников пятой династии древнеегипетских фараонов.
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