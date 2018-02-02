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На Титане нашли признаки жизни
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На Титане нашли признаки жизни 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Специалисты НАСА подтвердили существование в атмосфере Титана винилцианида — соединения, которое может являться компонентом клеточных мембран у микроорганизмов, возможно, обитающих в метановых океанах спутника Сатурна. Кратко о результатах исследования, опубликованных в журнале Science Advances, рассказывается в пресс-релизе на сайте Phys.org.
Клеточные мембраны у земных организмов состоят из фосфолипидов — молекул, состоящих из полярной (растворимой в воде) «головки», содержащей атом фосфора, и двух неполярных хвостов из остатков жирных кислот. Такая структура способствует образованию эластичной оболочки у клеток. Однако у гипотетических микроорганизмов, чья жизнедеятельность основана на метане, а не на воде, мембрана должна состоять из других соединений, например, винилцианида.
Ученые обнаружили следы винилцианида в атмосфере Титана на высоте 200 километров с помощью комплекса радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array (Чили). При этом наибольшей концентрации молекулы достигали в районах над южным полюсом спутника. При низких температурах (минус 179 градусов Цельсия), характерных для Титана, винилцианид должен концентрироваться в капли и падать на метановые озера.
Моделирование показало, что в море Лигеи в северном полушарии Титана винилцианида должно быть достаточно для формирования 10 тысяч клеток в одном кубическом сантиметре. Это в десять раз больше микроорганизмов, чем бактерий в прибрежных районах земных океанов.
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