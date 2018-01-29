«Звезда человечества» разгневала астрономов

Почему запуск «звезды человечества» на орбиту разгневал астрономов

Спутник «Звезда человечества», запущенный на орбиту, разгневал астрономов. Ученые считают запуск спутника проявлением тщеславия его создателя, которое помешает астрономическим наблюдениям.

Яркий искусственный спутник, запущенный на орбиту Земли в январе, вызвал неоднозначную реакцию и разгневал астрономов. Необычный зеркальный шар, выполненный из углеродного волокна, был запущен 21 января в Новой Зеландии американской частной компанией Rocket Lab.

Шар, который получил название «Звезда человечества», был запущен вместе с тремя малыми спутниками, имеющими коммерческое назначение. Покрытый 65 отражающими панелями спутник быстро вращается и по замыслу создателей он должен стать самым ярким объектом на ночном небе.

«Не важно, где вы находитесь, и что происходит у вас в жизни, каждый сможет увидеть «Звезду человечества» в ночном небе», — заявил Питер Бек, основатель компании. Планируется, что на орбите «Звезда человечества» пробудет девять месяцев, и примерно в октябре сгорит в атмосфере. А до того времени она будет видна невооруженным глазом жителям Земли — на рассвете или после наступления сумерек.

По его словам, появление «искусственной звезды» на небе имело исключительно символическое значение — для привлечения внимания жителей земли к космосу. «Дождитесь появления Звезды человечества над головой и позовите ваших любимых взглянуть на нее. Так вы сможете ощутить связь с более, чем семью миллиардами людей на этой планете, с которыми мы делимся этим полетом», — написал основатель компании Rocket Lab Питер Бек на сайте компании.

Однако не все земляне оценили находчивость бизнесмена, и главными критиками его затеи стали астрономы.

Так, астрофизик Эрик Мамажек считает, что МКС давно уже стала одним из самых ярких спутников на небе, однако ее появление на небосводе никому не внушает ни благоговения, ни трепета. Калеб Шарф, глава отделения астробиологии Колумбийского университета в своей колонке на сайте Scientific American пишет, что идея запуска выглядит, как веселая шутка, однако она наполняет его «большой дозой страха». По его словам этот запуск стал нежелательным вторжением в окружающее Землю пространство, уже и так переполненное спутниками. При этом небо уже и так сильно засорено искусственными источниками света, которые мешают астрономическим наблюдениям.

В настоящее время на орбите Земли уже находится несколько тысяч спутников, и возможности человечества по запуску новых аппаратов все растут. Так, год назад Индия установила рекорд, запустив при помощи одной ракеты в космос сразу 104 спутника.

«Насколько высокомерным надо быть, чтобы создать искусственную звезду, чтобы она вдохновляла людей сильнее, чем настоящие звезды, планеты, или Луна…», — заявила астрофизик Джеки Фаэрти. Несколько десятилетий назад астрофизик NASA Дональд Кесслер предсказал вариант развития событий, при котором находящиеся на орбите спутники, сталкиваясь, могут запустить цепную реакцию вторичных столкновений — так называемый синдром Кесслера.

В своих высказываниях ученые-астрофизики уже называют запущенный спутник шаром для дискотеки, космическим мусором и космическим граффити.

По словам астрофизика Бенджамина Поупа из Университета Нью-Йорка, «звезда человечества» по мере движения по орбите будет неизменно попадать в поле зрения множества наземных обсерваторий, что может сводить на нет ценность их наблюдений.

«Сигналы с этих аппаратов ежегодно пускают коту под хвост все большую часть наших наблюдений и делают некоторые области неба навечно закрытыми для наших телескопов», — заявила астрофизик. Недовольны и радиоастрономы. Эмили Петрофф из Института радиоастрономии Нидерландов утверждает, что искусственные спутники уже стали настоящей чумой для ее коллег. И объекты наподобие изделия фирмы Rocket Lab могут значительно сузить области неба, доступные для наблюдений.

«Я понимаю опасения многих астрономов, особенно ведущих работу в оптике, — заявил Абель Мендез, астробиолог из Пуэрто-Рико. —Всегда есть малая вероятность того, что спутник испортит астрономические наблюдения. Особенно часто это бывает с яркими объектами наподобие «звезды человечества». К счастью, они быстро уходят из поля зрения».

«Что особенно раздражает в этом спутнике, так это то, что он специально сконструирован, чтобы быть визуально ярким и не для чего более, — считает астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДоуэлл. — Это как если б кто-то повесил неоновую рекламу прямо у вас за окном спальни».