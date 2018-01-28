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Билл Гейтс вложился в создание «суперкоровы»
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Билл Гейтс вложил 40 миллионов долларов в создание «суперкоровы» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Saul Loeb
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс пожертвовал более 40 миллионов долларов некоммерческой организации GALVmed, занимающейся генетическими исследованиями и созданием вакцин для домашнего скота. Об этом сообщает портал Business Insider.
Миллиардер посетил Эдинбургский университет, специалисты которого будут работать над проектом. Отмечается, что деньги пойдут на создание "идеальной коровы", сочетающей в себе черты европейских и африканских особей — высокую производительность и выносливость в условиях жары.
"Эффективность работы на каждый затраченный доллар здесь очень высока. Мы можем получить корову, которая при той же живучести будет производить в четыре раза больше молока", — приводит издание слова Гейтса.
Ранее предприниматель предлагал создавать таких коров путем искусственного оплодотворения.
Билл Гейтс регулярно жертвует деньги на благотворительные и научные проекты. По оценке журнала Forbes, состояние основателя Microsoft достигло 92 миллиардов долларов.
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