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В сторону Земли несутся крупные астероиды
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В сторону Земли несутся два крупных астероида 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: Fotolia

Российский астроном рассказал, каких космических явлений ждать жителям Земли в 2018 году.

Сотрудник кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Уральского Федерального университета Павел Скрипниченко рассказал сайту «Звезды» о том, какие яркие космические явления ожидают жителей планеты в 2018 году.

По его словам, 31 января нас ждет полное затмение Луны. Произойдет это в 7-00 по мск. Луна будет багрово-красного оттенка. Кровавую луну увидят жители Северной Америки, Европы и России— центральной части. Это первое затмение 2018 года.

Второе лунное затмение будет наблюдаться в июле 2018 года на большей части Европы, Азии, Юге Северной Америки, Австралии, Антарктиде, Южной Америке. Солнечных затмений на территории России в этом году не случится.

«В конце января нас ждет два сближения с астероидами. Астероиды 1993 VD и 2003 CA4 пройдут на большом расстоянии, специалисты не видят в них угрозы. Помимо этого сможем посмотреть на астероид Весту — один из крупнейших в главном астероидном поясе», — рассказал Скрипниченко.

18 января Веста вступит в противостояние с Землей и будет находиться на минимальном расстоянии. По некоторым оценкам возможно астероид будет виден невооруженным глазом. Произойдет это в районе 7 утра по московскому времени. 19 января событие уже закончится.

Ученый отметил, что наблюдаться явление будет как маленькое туманное пятнышко в созвездии рака. Яркость Весты составляет 6,2 звездной величины. Можно будет взять бинокль, в него точно будет видно, а отличить по следующим признакам, астероид не будет мерцать в отличии от звезд, не очень быстро, но ощутимо смещаться и таким образом его можно заметить.

Случай интересен тем, что астероиды крайне редко видны невооруженным глазом, бывает это в случае близкого прохождения от земли, а вот объекты главного пояса они наблюдаются только в противостоянии, вот это удачное противостояние, поэтому можно будет попробовать посмотреть, также отметил Скрипниченко.

Самый крупный астероид под номером 144332 пролетит в сентябре 2018 года. Его оценочный размер составляет 1300 метров. Пролетит на расстоянии восьми миллионов километров от поверхности планеты. Интересен он тем, что точно еще не известен его размер и колеблется от 1300 до 2900 метров.

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