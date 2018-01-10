Британский ученый Стивен Хокинг пообещал ад на Земле

Британский профессор Стивен Хокинг считает, что в случае продолжения глобального потепления условия жизни на Земле станут невыносимыми, из-за жары наша планета превратится в настоящий ад, пишет британский таблоид Daily Mail.

Физик-теоретик убежден, что Земля повторит судьбу другой планеты Солнечной системы — Венеры — с температурой 460 градусов по Цельсию, если не будет сокращен выброс парниковых газов.

Хокинг также отметил, что решение президента Дональда Трампа выйти из Парижского климатического соглашения обрекло нашу планету.

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Согласно исследованиям NASA, Венера, вторая ближайшая планета к солнцу, была похожа на Землю 4 миллиарда лет назад.

Примерно в течение 2 миллиардов лет на Венере были вода, атмосфера, растительность, а температуры соответствовали нынешним земным.

Скопление парниковых газов в атмосфере Венеры уничтожило моря и океаны и превратило ее в раскаленную сегодня планету с ветрами до 300 километров в час.

Хокинг говорит, что пример Венеры показывает, что нечто подобное сожет произойти и на Земле, если парниковые газы в атмосфере достигнут крайних уровней.

Учитывая, что средний возраст Земли составляет 4,5 миилиарда лет, в безжизненную пустыню, по мнению Хокинга, Земля превратится уже через 500 миллионов лет.

«В следующий раз при встрече с человеком, отрицающим изменения климата, скажите ему, чтобы он отправился на Венеру. Я заплачу за проезд», — саркастически отмечает ученый.

В ноябре прошлого года знаменитый астрофизик заявил, что население Земли находится на грани самоуничтожения.

В июне того же года Хокинг отметил, что гибель человечества от падения астероида, климатических катаклизмов или перенаселения является лишь вопросом времени, поэтому он призвал как можно скорее покинуть Землю.

Стивен Хокинг — бывший профессор математики в Кембриджском университете и автор книги «Краткая история времени», которая стала международным бестселлером. В октябре появившаяся в Сети знаменитая диссертация Хокинга о том, как расширяется Вселенная, на сутки вывела из строя сайт Кембриджского университета.