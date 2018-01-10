Ещё
Хокинг пообещал ад на Земле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британский ученый Стивен Хокинг пообещал ад на Земле 

Ридус 2 часа назад
Фото: Reuters

Британский профессор Стивен Хокинг считает, что в случае продолжения глобального потепления условия жизни на Земле станут невыносимыми, из-за жары наша планета превратится в настоящий ад, пишет британский таблоид Daily Mail.

Физик-теоретик убежден, что Земля повторит судьбу другой планеты Солнечной системы — Венеры — с температурой 460 градусов по Цельсию, если не будет сокращен выброс парниковых газов.

Хокинг также отметил, что решение президента Дональда Трампа выйти из Парижского климатического соглашения обрекло нашу планету.

>> США проморгали угрозу похлеще РФ и Китая

Согласно исследованиям NASA, Венера, вторая ближайшая планета к солнцу, была похожа на Землю 4 миллиарда лет назад.

Примерно в течение 2 миллиардов лет на Венере были вода, атмосфера, растительность, а температуры соответствовали нынешним земным.

Скопление парниковых газов в атмосфере Венеры уничтожило моря и океаны и превратило ее в раскаленную сегодня планету с ветрами до 300 километров в час.

Хокинг говорит, что пример Венеры показывает, что нечто подобное сожет произойти и на Земле, если парниковые газы в атмосфере достигнут крайних уровней.

Учитывая, что средний возраст Земли составляет 4,5 миилиарда лет, в безжизненную пустыню, по мнению Хокинга, Земля превратится уже через 500 миллионов лет.

«В следующий раз при встрече с человеком, отрицающим изменения климата, скажите ему, чтобы он отправился на Венеру. Я заплачу за проезд», — саркастически отмечает ученый.

В ноябре прошлого года знаменитый астрофизик заявил, что население Земли находится на грани самоуничтожения.

В июне того же года Хокинг отметил, что гибель человечества от падения астероида, климатических катаклизмов или перенаселения является лишь вопросом времени, поэтому он призвал как можно скорее покинуть Землю.

Стивен Хокинг — бывший профессор математики в Кембриджском университете и автор книги «Краткая история времени», которая стала международным бестселлером. В октябре появившаяся в Сети знаменитая диссертация Хокинга о том, как расширяется Вселенная, на сутки вывела из строя сайт Кембриджского университета.

Ридус: последние новости
Найден путь в четвертое измерение Японцы нашли решение, как убрать мусор из космоса Есть ли надежда у самозанятых не окончить жизнь в нищете
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионный ад: как не окончить жизнь в нищете
Скандал на ТВ: ведущие указали украинцу на роль США
Россия помешала газовым закупкам Украины
В мучительной смерти Державина нашли страшное совпадение
Финляндия потребовала объяснений от РФ
Видео
00:35
Европа отказалась от главного конкурента «Протона»
Наука и техника
01:23
Племянник рассказал о последних днях Державина
Шоу-бизнес
01:03
Семья Шурыгиной отреагировала на УДО Семёнова
Шоу-бизнес
05:16
Соловьев объяснил победу «России 1» над Первым каналом
Общество Экономика
01:11
Захарченко дал новое объяснение своему богатству
Происшествия
00:34
Собчак пожаловалась на угрозы из-за слов о Крыме
Политика
01:23
Экс-жена Державина рассказала, как умер актер
Шоу-бизнес
02:29
Пенсионный ад: как не окончить жизнь в нищете
Личный счет Статьи
01:23
Смерть Державина шокировала артистов
Шоу-бизнес
02:14
Скандал на ТВ: ведущие указали украинцу на роль США
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение