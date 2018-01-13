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Российские ученые открыли новый вид динозавра
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Недавно открытый вид динозавра получил имя «сибиротитан» 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: НИ ТГУ

Палеонтологи Санкт-Петербургского и Томского государственных университетов описали ранее неизвестный науке род и вид древних ящеров, который обитал на Земле 120 миллионов лет назад; его назвали сибиротитан, сообщает СПбГУ.

"Животное стало вторым завроподом, получившим в России научное имя, а также одной из древнейших титанозавровых форм, найденных в Азии. Его назвали Sibirotitan astrosacralis — за его крупный размер и особое строение костей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сибиротитан принадлежит к группе гигантских динозавров, которые называются завроподами. Как отмечают исследователи, он был не самым большим представителем своей группы: имел массивный длинный хвост и вытянутую шею, весил приблизительно 10 тонн, его длина от головы до кончика хвоста составляла около 12 метров. Четырехногий сибиротитан питался растениями и из-за внушительного размера редко подвергался нападениям хищников.

Описать нового ящера ученым помогли зубы, позвонки и крестец длиной около полуметра, найденные в разные годы у села Шестаково Кемеровской области — на одном из самых знаменитых российских местонахождений динозавров.

В настоящее время ископаемые хранятся в Томском государственном университете, а крестец выставлен в холле вуза.

Исследователи отмечают, что место раскопок у села Шестаково почти каждый год приносит палеонтологам новые находки. Они предполагают, что под многотонной скалой у реки Кия спрятан скелет сибиротитана. Однако извлечь его из песчаника целиком практически невозможно, ученым приходится годами по крупицам собирать скелет уникального завропода.

"Находки таких титанозавров, как сибиротитан или тенгризавр, заставляют нас задуматься о происхождении этой группы древних ящеров. Раньше считалось, что титанозавры возникли в раннем мелу Южной Америки (около 145 миллионов лет назад), то есть на территории древнего континента Гондвана. Современные данные позволяют предположить, что, возможно, они впервые появились в Азии", — отметил доцент СПбГУ, специалист по мезозойским позвоночным Павел Скучас, слова которого приводятся в сообщении.

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