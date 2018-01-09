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Найден путь в четвертое измерение
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Ученым удалось проникнуть в четвертое измерение 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: depositphotos.com

Исследователи трех стран — США, Израиля и Швейцарии — поставили два уникальных эксперимента, которые позволили на практике на атомарном уровне проникнуть в четвертое измерение.

Судя по результатам исследований, опубликованным на научном сайте Nature, ученые взяли за основу тот факт, что четырехмерный объект должен отбрасывать трехмерную тень, так же, как трехмерный объект — двухмерную тень.

Для того, чтобы "поймать" тень четырехмерного объекта, европейские специалисты сначала "остановили" движение электронов в атоме (довели структуру до абсолютного нуля — 273 градуса Цельсия). После этого "замороженный" атом поместили в специальную двухмерную структуру и лучем лазера запустили движение электронов.

В свою очередь американские ученые провели лазерный луч через стеклянный блок, чтобы сымитировать эффект электрического поля на заряженных частицах.

Таким образом обе группы исследователей смогли на атомарном уровне на миг сгенерировать так называемый квантовый эффект Холла — феномен проводимости двухмерного газа при низких температурах в сильных магнитных полях.

Исследователи подчеркивают, что эти эксперименты позволят изучать четырехмерные объекты не только теоретически, но и на практике.

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