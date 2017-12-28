«Мы гибнем». Как реформа РАН изменила жизнь ученых?

С письмом к Владимиру Путину обратились 400 академиков РАН и ученых. В нем сказано, что из-за реформы академии «создана громоздкая и неработающая система управления наукой». Ученым навязываются «заведомо неприменимые правила обычных бюджетных учреждений», говорится в письме. Авторы просят президента проявить «политическую волю» и изменить юридический статус РАН. Они также считают, что академии необходимо вернуть научные институты, которые сейчас подчиняются Федеральному агентству научных организаций.

«Это один из последних криков о том, что мы гибнем», — так о письме говорят сами подписанты. Например, теперь научные работники должны «планировать», сколько они сделают открытий, сколько и в каких журналах опубликуют статей в ближайшие несколько лет. «Это ведет лишь к очковтирательству и обману», — сказано в письме. И дело даже не в безумном количестве всяких запросов и отчетов. Вместо того чтобы снять ржавчину с прошлой модели управления, науку бюрократизировали, говорит академик РАН и директор Московской школы экономики МГУ Александр Некипелов:

Александр Некипелов, академик РАН и директор Московской школы экономики МГУ: «Управлять наукой начинают госслужащие, которые даже при хорошем отношении к этой области деятельности не очень чувствуют, понимают, ощущают ее закономерности. В то же самое время они находятся в рамках общей системы, которая для государственных органов власти, и по правилам не могут не действовать. Это неизбежно к таким результатам приводит. То есть это не вопрос того, что тот или иной орган хороший или плохой или те или иные руководители этого органа правильно понимают задачу или неправильно. Это вопрос принципиальный, системный».

В прошлом году ученые уже обращались к Путину с письмом, тогда его подписали 200 человек, но почти ничего не изменилось. Сейчас под обращением 400 подписей. Хотя произошло странное: некоторые ученые стали заявлять, что ничего не подписывали.

Геннадий Месяц, вице-президент РАН: «Ничего не подписывал. Я это письмо знаю, я категорически против этого письма. Только что выбрали президента академии, и тут же начинается „полив“. Это безобразие».

Ровно три месяца назад президентом РАН был избран Александр Сергеев. Среди основных планов он называл введение особого статуса академии, увеличение финансирования исследований и повышение престижа науки. Но почему же избравшие его академики подняли вопрос судьбы академии в обход него, через письмо Путину?

Юрий Пивоваров, историк, директор ИНИОН РАН: «Я недавно лишь познакомился с академиком Сергеевым — на меня он произвел самое лучшее впечатление. Я голосовал за него. Но ведь академия наук — это такая демократическая организация. Она не обязана, ну я не знаю, согласовывать. Потом академик Сергеев по традиции — член президиума правительства Российской Федерации. Его по телевизору показывают. Он сидит на заседании с Путиным, с Медведевым и так далее. Разумеется, он ограничен этой бюрократической, что ли, рамкой, это я абсолютно понимаю. Я думаю, что мы избрали хорошего президента. И он будет и разбираться, и защищать нас. Очень важно, чтобы ему удалось наладить достойный диалог с властью. Академики, конечно, имеют право писать. Могу от себя сказать: то, что написано в этом письме, так думают, я не знаю, 95% людей, работающих в академии наук. Нищенские зарплаты, унизительные совершенно какие-то отчеты. Это контроль тотальный, которого не было ни в какой советской власти — там было гораздо все либеральней».

Сам президент РАН Александр Сергеев заявил, что письмо «подбрасывает дополнительную конфронтационность в отношения РАН и ФАНО», и сказал, что готов встретиться с подписантами. Ученых, попавших в бюрократические рамки, можно сравнить с деятелями культуры, которые вынуждены объявлять конкурс, даже чтобы купить морковку, которую съест актриса в спектакле. Только недавно Владимир Путин предложил менять систему закупок, признав, что для творчества она не подходит. Но и научные открытия — это не то, что можно уложить в правила обычных бюджетных учреждений. Подписавшие письмо уверены, что решение требует лишь политической воли президента.