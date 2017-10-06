Российские генетики разработали новый ДНК-тест, позволяющий определить наличие "спортивных" вариаций генов в ДНК ребенка или любого человека и понять, насколько он будет предрасположен к травмам, сообщает пресс-служба компании Genotek.



"Если ребенок занимается спортом, к которому у него нет наследственной предрасположенности, тренировки, скорее всего, не принесут ему удовольствия, не говоря уже о том, что для детей с определенным генотипом некоторые виды спорта будут травмоопасными. Генетический тест поможет родителям выбрать ту секцию, которая будет нравиться ребенку и не навредит его здоровью", — пояснил Валерий Ильинский, генетик, генеральный директор компании.



В последние годы генетики, спортивные медики и биологи активно спорят о том, насколько сильно вариации в определенных генах, связанных с работой мускулов, ростом костей и метаболизмом, влияют на успехи тех или иных спортсменов. По этой причине ученые активно изучают ДНК Усейна Болта и других выдающихся спортсменов современности и сравнивают их с геномами "обычных людей" в надежде найти те вариации в генах, которые помогли им добиться успеха.



Продуктом этих исследований стало открытие примерно двух сотен генов, вариации в которых оказались связаны со спортивными успехами. К примеру, определенная версия гена AGT часто встречается у чемпионов в тяжелой атлетике, а редкая вариация гена ACTN3 — у бегунов на короткие дистанции. Различные версии двух других генов, ACE и PPAD-D, определяют то, как активно мышцы реагируют на тренировки.



Подобные открытия, как отмечает Ильинский, заинтересовали руководство Москомспорта, и еще четыре года назад оно приняло решение о запуске пилотного проекта по генной диагностике учащихся из школ олимпийского резерва. Подобный тест, включающий в себя все гены, интересующие спортивных функционеров и тренеров сборной, сегодня может пройти любой желающий в лабораториях компании.



"Москомспорт рекомендует генетическое тестирование, а потребителями подобных услуг пока являются родители. Поэтому и решение о прохождении анализа пока остается за родителями конкретного ребенка. А позднее надеемся запустить совместный проект на государственной основе", — продолжает ученый.



Как объясняют ученые, наличие подобных вариаций генов у ребенка не является гарантией того, что он обязательно будет занимать высокие места в тех видах спорта, к которым он будет предрасположен — не меньшую, а чаще всего и большую роль играет процесс его подготовки и само отношение спортсмена к занятиям спортом.



С другой стороны, подобные тесты могут помочь тренерам отбирать наиболее перспективных спортсменов, предрасположенных к занятиям их видом спортом, и заранее раскрывать возможные факторы риска для их карьеры. До сих пор генетическое тестирование будущих атлетов массово применялась только в Китае, и теперь оно, возможно, будет использоваться и в России.