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В Японии очевидцы сняли на видео необычное природное явление
Необычное природное явление произошло в небе над японским городом Дзёэцу в префектуре Ниигата, передает РИА Новости.
Очевидцы выложили в интернет видео, на котором изображено огромное воронкообразное облако. Оно, извиваясь, как змея, в итоге улетело далеко ввысь и практически пропало из виду.
Такие природные явления образуются из дождевых или кучевых облаков и могут при достижении земли перерасти в торнадо.
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