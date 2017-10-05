В Японии очевидцы сняли на видео необычное природное явление

Необычное природное явление произошло в небе над японским городом Дзёэцу в префектуре Ниигата, передает РИА Новости.

Очевидцы выложили в интернет видео, на котором изображено огромное воронкообразное облако. Оно, извиваясь, как змея, в итоге улетело далеко ввысь и практически пропало из виду.

Такие природные явления образуются из дождевых или кучевых облаков и могут при достижении земли перерасти в торнадо.