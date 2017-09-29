В США заявили о гиперзвуковой революции

Вице-президент по аэронавтике Lockheed Martin Орландо Карвальо, выступая на Международном аэротехническом конгрессе и выставке (26-28 сентября, город Форт-Уэрт, штат Техас, США), оценил прогресс США в создании гиперзвукового беспилотника SR-72, сообщает Aviation Week.



«Я полагаю, что Соединенные Штаты находятся на пороге гиперзвуковой революции», — сказал Карвальо. Слова вице-президента Lockheed Martin издание связало с испытаниями прототипа SR-72.



По данным Aviation Week, прототип гиперзвукового беспилотника протестирован в конце июля, полет аппарата сопровождался двумя сверхзвуковыми учебными самолетами Northrop T-38 Talon. Испытания прошли на полигоне в городе Палмдейл (США), где находится штаб-квартира команды Skunk Works из Lockheed Martin, работающей над летательным аппаратом.



Данную информацию в Lockheed Martin отказались комментировать.



Согласно планам Lockheed Martin, перспективный гиперзвуковой беспилотник будет способен летать на скоростях от нуля до шести чисел Маха (до 6,9 тысячи километров в час). По своим размерам полномасштабный SR-72 должен быть сравним с SR-71. Считается, что перспективный беспилотник может использоваться для разведки, высокая скорость аппарата не позволит противнику перехватить его. Полномасштабную рабочую версию SR-72 планируется создать до конца 2020 годов.



К настоящему времени рекорд скорости в 3,2 числа Маха при прямом полете принадлежит американскому разведывательному самолету SR-71 Blackbird, снятому с вооружения в 1998 году.