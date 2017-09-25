Раскрыта тайна строительства египетских пирамид

Группа исследователей под руководством американского археолога Марка Ленера (Mark Lehner) обнаружила древний папирус, в котором описан ход строительства пирамиды Хеопса. В частности, в документе раскрывается, каким образом египтяне перевозили 2,5-тонные блоки из известняка и гранита на 800 километров. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Автор, который был надсмотрщиком 40 рабочих, описывает, как египтяне отвели воду от Нила и проложили через плато Гиза искусственные русла. Строители использовали деревянные лодки, соединенные канатами, и перемещали на них блоки через систему каналов почти до самого подножия пирамиды.

Кроме папируса, были также обнаружены останки церемониальной лодки, которая символизировала власть фараона Хеопса в загробном мире. Трехмерное лазерное сканирование позволило определить, что доски были сплетены веревкой.

Согласно современным научным данным, гранит для внутренних камер пирамид добывался в Аусане, который находился в 860 километрах к югу от Гизы, а известняк — из Туры в 12 километрах от места строительства.