Россиянин обнаружил на Ямале загадочные квадраты

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев заметил «загадочные» квадраты-геоглифы на территории Красноселькупского района на Ямале. Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам Дегтерева, земля в этом месте «разделена подобно шахматной доске». Он указывает и координаты места: 63.266357, 81.400308.

«На земле видны некие равнобедренные квадраты и линии. Они сходятся в очень правильную, арифметически верную проекцию. Образуют огромный квадрат размером 25х25 километров. При этом рисунок этот выделяется и в лесу, и на грунте, и даже на скале. Оставлен он очень давно», — отметил он.

По его мнению, эти квадраты «вряд ли имеют отношение к геологии». В то же время Дегтерев считает, что «грандиозное строительство таких сооружений в тайге бессмысленно», так как оно «неоправданно никакими техническими задачами». Эти геоглифы, как утверждает исследователь, есть на всех ресурсах со спутниковыми снимками.

«Кто и когда, главное, зачем это все создал, остается совершенно неизвестно», — заключил Дегтерев.