Ученые раскрыли одну из главных тайн пирамид Египта

Ученые выяснили, каким образом древние египтяне перевозили многотонные каменные блоки с юга страны на север для строительства великих пирамид Гизы.

Археологи обнаружили папирус, на котором подробно описано строительство пирамид и транспортировки блоков, сообщает Daily Mail. По словам бывшего главы Министерства по делам древностей Египта Захи Хаваса, в документе изложен способ перевозки блоков на расстояние более 800 километров.

Как оказалось, египтяне использовали строительные водные каналы. Как отметил Хавас, для транспортировки блоков был построен специальный порт, откуда деревянные лодки, груженные блоками, доставлялись по Нилу и вырытым каналам до стройки пирамид.