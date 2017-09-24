Гигантский айсберг размером с три Москвы двинулся к Южной Америке

Айсберг площадью около шести тысяч квадратных километров, который откололся от Антарктиды в июле, начал движение в сторону Южной Америки и уже вошел в море Уэддела.



Несколько месяцев он курсировал возле берега, но сейчас воды понесли его севернее. Эксперты заявляют, что после того, как он покинет море Уэддела и войдет в Атлантику, местные потоки начнут продвигать огромную глыбу льда на восток.



Ученые уже зафиксировали несколько трещин, которые позволят некоторым кускам отколоться. Отмечается, что если они окажутся на мелководье, то застрянут. Со временем они вполне могут закрепиться и остаться на картах, как ледяные острова.



За айсбергом ведут наблюдение со спутников уже несколько лет, но в связи с увеличением светового дня будет фиксироваться, как изменится состояние ледяного гиганта.



Айсберг откололся от Антарктиды 10−12 июля текущего года. Ученые, которые наблюдали несколько лет за его формированием, предсказывали это событие. Раскол будущего гиганта нашли в 2010 году. В течение семи лет трещина углублялась, пока наконец айсберг не отделился полностью. По мнению ученых, айсберг будет двигаться достаточно медленно, однако его могут ускорить морские течения и унести в места, где он будет представлять реальную опасность для морских судов.