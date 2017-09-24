Звезды не врали: ученые установили связь между личностью и месяцем рождения

Ученые установили, что сезон рождения ребенка во многом определяет особенности его личности, передает Time. Только это никак не связано с положением звезд и планет, как утверждает астрология.

Специалисты работают над созданием общей картины того, как способны влиять времена года на развитие плода в утробе матери.

Ученые провели исследование, изучив темпераменты студентов и взрослых и сопоставив их с временем рождения. Вот их предварительные результаты.

Итак, дети, которые родились весной, очень чувствительны к Гипертимии, то есть, общему оптимизму — способности видеть в любом негативном явлении предпосылки к положительным изменениям. Однако, существует и другая сторона «весенней» медали — клиническая депрессия.

Летние дети имеют ту же предрасположенность к Гипертимии, как и весенние, однако у них обратным эффектом может стать циклотимия — резкая смена настроения, переход от плохого к хорошему и обратно. Однако, это не признак биполярного расстройства, так как, например, для августовских детей такой диагноз является практически несуществующим.

Осень «склонна» к раздражительности, однако дети, рожденные в период сбора урожая, практически не подвержены ни депрессиям, ни биполярному расстройству.

А вот зима — пожалуй, самое неблагоприятное время для того, чтобы родиться. Дело в том, что дети, родившиеся зимой, более остальных подвержены биполярному расстройству, депрессии и шизофрении. Однако, они менее раздражительны, чем осенние. Плюс ко всему, большинство знаменитых людей родились именно зимой.

При этом ученые отмечают, что это — предварительные и обобщенные данные. В конечном итоге, личность гораздо меньше связана с сезоном рождения, чем с теми переживаниями и опытом, которые новорожденный получает в последующие месяцы.