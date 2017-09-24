В пещере Туркменистана нашли неизвестное науке животное

Неизвестное науке животное найдено в пещере Каптархана, находящейся у подножия горы Койтендаг, что в Туркменистане. Об этом рассказывает Ридус.



Ученые из Болгарии и Испании нашли там членистоногое, чей род и вид неизвестны науке. У существа отсутствуют глаза, ему дали именование Turkmenocampa mirabilis: первое слово относит к месту, где животное нашли, второе, в переводе, означает "невероятный, необычный".



Приманить таинственное членистоногое ученым удалось при помощи ловушки с пахучим сыром.



Существо представляет новый вид и род пещерных членистоногих из камподеидов (семейства двухвосток). Пока ученые не могут сказать, как и почему двухвостки приспособились к не самым благоприятным для них условиям обитания, но исследования специалистов продолжаются.