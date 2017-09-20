Евразия расколется на два материка



Евразия разобьется на два континента, а озеро Байкал станет океаном. К такому выводу пришли ученые из Института геологии и минералогии Российской академии наук (РАН) и Новосибирского государственного университета. Об этом сообщает издание «Наука в Сибири».

Специалисты утверждают, что под озером Байкал находится гигантская трещина в земной коре. Со временем расстояние между двумя платформами будет увеличиваться. Учёные уверены, что тектоническая активность резко возросла 6 миллионов лет назад. Именно в тот период горы стали выше, а впадины — глубже. Процессы окончательного распадения Евразии на два континента завершатся приблизительно через 20 миллионов лет.