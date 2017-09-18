Привет, будущее: на Кубани нашли письмо пионеров 1960-х, адресованное школьникам XXI века

На Кубани в школе хутора Братского Усть-Лабинского района во время ремонта нашли письмо советских пионеров, адресованное школьникам XXI века. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Послание, закатанное в литровую банку, словно соленья на зиму, было найдено в дальнем углу шкафа во время ремонта здания.

"Мы, ученики 1967-68 года, посылаем Вам горячий пионерский привет! Вступая в ряды пионеров, помните и свято храните в памяти этот день. Много лет мы учились в старой школе, и теперь, в день, когда мы переступили порог новой школы, мы пишем Вам письмо. Нам очень хочется заглянуть в будущее, побывать у Вас на вечере и посмотреть, как Вы учитесь и живете, как идут у Вас пионерские дела. Дайте хороший пример своим младшим товарищам", — говорится в тексте письма.

Кроме письма в банке находилась фотография на тот момент еще недостроенной школы.

Дирекция учебного заведения решила отыскать тех самых выпускников, которые в 1967 году решили написать данное послание.

Удалось найти лишь пятерых. Встреча была трогательной и прошла в праздничной обстановке.