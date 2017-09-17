Учёный рассказал о бессмертии

Уже через 20—30 лет будет раскрыта тайна бессмертия, уверен основатель Университета Сингулярности в Кремниевой долине Хосе Луис Кордейро. В интервью RT учёный и футуролог рассказал, какие научные открытия приблизили человечество к вечной жизни. По словам Кордейро, благодаря порыву в области технологий в скором времени люди научатся телепатии и смогут колонизировать другие планеты.



— Вы неоднократно заявляли, что… никогда не умрете.



— Конечно. Я не собираюсь умирать. Это не входит в мои планы.



— И как этого добиться?



— Я надеюсь ещё 20-30 лет сохранить относительно хорошее состояние. А к тому времени будут созданы технологии омоложения. Более того, через 30 лет я рассчитываю не постареть на 30 лет, а наоборот — собираюсь стать моложе, чем сейчас, потому что у нас появятся технологии омоложения, которые позволят жить вечно.



Сейчас проводится множество экспериментов с клетками, органами и целыми организмами: например, продолжительность жизни мышей удалось увеличить почти втрое. Теперь у нас появились мыши, которые могут жить в течение времени, эквивалентного 300 годам человеческой жизни, сохраняя при этом хорошее здоровье.



Комары уже способны дожить до возраста, аналогичного 400 человеческим годам, а черви — и вовсе протянут 600—1000 лет жизни человека. Мы постоянно узнаём что-то новое — и такие результаты были достигнуты всего за 10 лет. Представьте, что же будет ещё через 10 лет! Когда эти технологии усовершенствуют, их можно будет применять к людям. Мы сможем жить дольше, сохраняя организм в хорошем состоянии, а наша конечная цель — получить возможность жить вечно.



— Существует ли биологический предел продолжительности человеческой жизни?



Такого предела нет. Более того, есть клетки, которые, по сути, бессмертны. Лучшие из них — это стволовые клетки. Их срок жизни не ограничен. Правда, для этого они должны находиться в соответствующей среде.



Если умирает организм, где находятся такие клетки, то они тоже умирают, хотя и не стареют при этом. Помимо стволовых клеток существуют раковые клетки, то есть такие, где произошла серия мутаций, останавливающих биологическое старение. Раковые клетки биологически бессмертны. Поэтому мы будем подробнее изучать рак, чтобы понять, как ему удалось справиться с проблемой старения. Разработанные в результате этих исследований технологии в конечном счёте можно будет применять на людях.



— Что станут делать власти разных стран, когда новые методы лечения заболеваний будут найдены, но окажутся в руках частных компаний? В таком случае эти методы окажутся доступными только обеспеченным людям.



— Как правило, технологии на начальном этапе разработки стоят очень дорого — и при этом их эффективность оставляет желать лучшего. Помните первые сотовые телефоны? Они были огромными, а работали так себе. Когда технология демократизируется, она становится дешевле, и в то же время повышается её эффективность. Так что первому «бессмертному» человеку, возможно, придётся потратить миллиарды долларов, и, что самое ужасное, не исключено, что он всё же умрёт, поскольку технология к тому времени ещё не достигнет нужного уровня.



— А планета имеет достаточно ресурсов для всех? Наверное, по мере развития технологий они помогут поддерживать имеющиеся у нас ресурсы на должном уровне?



— Совершенно верно, но нужно учесть один момент: заметный прирост численности населения, даже если он возможен, произойдёт не завтра и не через 10 лет. Потребуются века, чтобы это стало заметно. Так что такая проблема встанет перед нами не скоро, и ещё вопрос, возникнет ли она вообще.





Но к тому времени мы уже будем летать в космос, начнём заселять Марс. Кроме того, всё зависит от технологий. В прошлом у нас их было мало; при низком уровне их развития мир считали перенаселённым. Двести лет назад Томас Роберт Мальтус сказал, что людей уже слишком много, — а ведь тогда на Земле жили всего двести миллионов человек! — и что Англия с её тогдашним населением в 6 миллионов была близка к Апокалипсису.

Страх перед тем, что людей слишком много, существовал ещё во времена Римской империи. Затем он возродился два века назад в Британской империи — и это при шести миллионах жителей! Думали, что Англии настал конец. Теперь там свыше 60 миллионов человек, живут они очень хорошо и будут жить ещё лучше. В любом случае, даже если эта проблема возможна, она возникнет не завтра, а через несколько веков, и технологии к тому времени будут совсем другими.



— Скажите, а какая роль отведена криоконсервации? Ведь она была одним из первых шагов на пути достижения бессмертия. И сегодня по всему миру примерно 300 человек находятся в состоянии глубокой заморозки. Но оживить их пока не удаётся.



Мы верим в возможность вечной жизни, работаем, чтобы её достичь, и уверены, что она станет реальностью уже через 20—30 лет. Но что произойдёт с теми, кто не доживёт до этого момента? У них остается второй шанс, который мы называем планом «Б». План «Б» и есть криоконсервация. Мы сможем сохранять людей в состоянии глубокой заморозки, а затем возвращать их к жизни, как мы уже делаем это с эмбрионами.



Сегодня на земле живут тысячи и тысячи людей, которые до рождения находились в состоянии заморозки. Любое оплодотворение в пробирке основывается на криоконсервации эмбрионов, яйцеклеток или спермы. Эта технология существует около 50 лет, и сегодня наших знаний достаточно для сохранения маленьких клеток, некоторых тканей и органов. Случаев возвращения к жизни человеческого тела еще не было, однако удавалось выводить из заморозки червей.



— Вы говорили, что за следующие 20 лет произойдет больше изменений, чем за последние 2 тысячи. Готовы ли мы к этому? К примеру, вы утверждаете, что мы будем общаться с помощью телепатии.



— Верно. Это правда, мы живём во времена, когда чудеса возможны. И не только потому, что мы застанем то, что я называю, «смертью смерти», но и потому, что нас ждут другие открытия в научной области.



Мы начнём общаться с помощью телепатии, один мозг будет напрямую связываться с другим. Сегодня наша коммуникация несовершенна, ведь устная речь — очень неэффективная технология, я бы сказал, примитивная.



Мы станем общаться больше и лучше. В мире будущего мы сможем передавать собеседнику больше чувств, знаний, эмпатии. На подходе и другая технология — искусственный интеллект. Он разовьется до уровня человеческого, а затем и превзойдет его. Поэтому нам нужно будет объединиться с искусственным разумом. Это было бы очень желательно.

