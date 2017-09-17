Уральский радиолюбитель нашел затерянную Атлантиду



Следуя описаниям древнего философа Платона о затерянном городе, уральский радиолюбитель Валентин Дегтерев сумел вычислить координаты затонувшего острова благодаря снимкам со спутника.

Ридус

Дегтерев определил, что Атлантида находится на западе от Геркулесовых столбов, напротив Атласских гор, расположенных на северо-западе Африки и протянувшихся от атлантического побережья Марокко через Алжир до берегов Туниса. Длина этих горных хребтов составляет 2092 км.



«Платон нас не обманул, Атлантида в этом месте была. Координаты 31.013589, -12.566564», — цитирует радиолюбителя «URA.RU».



По словам Дегтерева, утонувший остров растянулся приблизительно на 40 километров.



Однако исследователь все-таки признает, что его находка может оказаться лишь портовым городом.



Как известно, большинство ученых считают Атлантиду мифом, либо выдуманным Платоном, либо сформировавшимся на основе воспоминаний о какой-то реальной древней катастрофе.