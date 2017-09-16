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Ученые: грядущая зима будет самой холодной за последнее столетие
Британские ученые заявили, что грядущая зима будет самой холодной за последние 100 лет. Об этом сообщает портал "Новости планеты".
Специалисты полагают, что Земля вошла в новый климатический цикл, который будет сопровождаться понижением солнечной активности.
Последний раз такое явление наблюдалось в 1950-е годы.
Эксперты по климатологии советуют жителям Европы уже сейчас запасаться теплой одеждой, поскольку середина октября будет сопровождаться рекордно низкими температурами.
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