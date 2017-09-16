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Ученые: грядущая зима будет самой холодной за последнее столетие

Грядущая зима станет самой холодной за столетие
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Британские ученые заявили, что грядущая зима будет самой холодной за последние 100 лет. Об этом сообщает портал "Новости планеты".
Специалисты полагают, что Земля вошла в новый климатический цикл, который будет сопровождаться понижением солнечной активности.
Последний раз такое явление наблюдалось в 1950-е годы.
Эксперты по климатологии советуют жителям Европы уже сейчас запасаться теплой одеждой, поскольку середина октября будет сопровождаться рекордно низкими температурами.
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