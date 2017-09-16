На берегу Байкала было обнаружено капище бронзового века

Необычные находки обнаружили археологи на берегу Байкала. Об этом сообщает пресс-служба ИРНИТУ. На побережья озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области археологи обнаружили необычные находки.

Исследования проводились для уточнения границ уже существующих археологических памятников по заказху Центра сохранения историко-культурного наследия Иркутской области. Отмечается, что среди объектов ученым удалось обнаружить ритуальные комплексы и могильники эпохи неолита.

В процессе исследования восьми известных объектов ученые открыли еще шесть интересных памятников древности, — говорится в сообщении. Так, на мысе Ядор обнаружен новый ритуальный комплекс раннего бронзового века. Возраст находки оценивается от 5 до 3,5 тысяч лет. Исследователи назвали объект Ядор 2.

Кроме того, рядом с ритуальной площадкой возле озера Ехэ-Нур обнаружен могильник. Сообщается, что находка относится к эпохе раннего железного века. Объект представляет собой одиночное погребение. Археологи приняли решение вернуться в Приольхонье летом следующего года, чтобы исследовать территорию севернее поселка Онгурен. Там же планируется провести ряд раскопок.