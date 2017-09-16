В пиве и соли обнаружили самый опасный природный загрязнитель

Согласно выводам ученых, к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы. По данным ООН, ежегодно в моря поступает до 12,7 миллиона тонн синтетических материалов. То есть, подсчитали специалисты, каждую минуту в океан сбрасывается примерно мусоровоз пластмассы.

Загрязнение пластиком по масштабам влияния на окружающую среду уже соперничает с проблемой изменения климата, считают исследователи. Они отмечают, что с морской солью микропластик попадает и в пищу человека.

Так, частицы материала были найдены в морской соли из Великобритании, Франции, Испании, США и Китая, передает Guardian

По словам профессора государственного университета Нью-Йорка во Фредонии Шерри Мейсона, американцы ежегодно вместе с солью "съедают" 660 частиц пластика — это в том случае, если они употребляют только 2,3 грамма соли в день (как рекомендуют медики).

Такой вывод был сделан на основе анализа 12 образцов морской соли, которая продается в американских магазинах.

— Микропластик был обнаружен не только в соли, но и в пиве, рыбе и других продуктах. Мы должны срочно сосредоточиться на проблеме загрязнения пластиком и его стремительном распространении. В частности, найти другие материалы, которые будут использоваться вместо пластмассы, — заявил Шерри Мейсон.

Он пояснил, что влияние полимеров на здоровье человека пока неизвестно — исследования по этому вопросу не проводились. Однако большинство специалистов уверены, что ничего хорошего от "пластиковой диеты" ждать не стоит.

— Современная наука показывает, что пластмассы не могут быть успешно ассимилированы в пищевую цепь. Кроме того, вместе с ними в еду и организм человека попадают токсины, — считает специалист организации по борьбе с загрязнением окружающей среды Surfers Against Sewage Хьюго Тагхольм.