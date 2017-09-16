Марс атакуют: На Красную планету надвигается астероид размером с 10 футбольных полей

Ученые сообщили, что планете Марс угрожает один из несколько сотен астероидов, который был открыт российскими учеными.

При помощи системы наземных телескопов-роботов специалисты увидели, что "2015 UM67", входящий в список потенциально опасных астероидов, может столкнуться с Марсом.

Диаметр небесного тела равен 1 км, а масса — более 150 млн тонн. Как сообщает ToDay News Ufa , его размер равен 10 футбольным полям.

В случае столкновения с ним Красную планету ждут необратимые последствия.