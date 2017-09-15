Загадочные останки пользователь Twitter Прити Десаи нашла и сфотографировала на пляже в Техасе. Обитателя морских глубин предположительно вынесло на берег штормом "Харви".



Okay, biology twitter, what the heck is this? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh— Preeti Desai🌿 (@preetalina) 6 сентября 2017 г.

​На пост Десаи, попросившей помочь ей с идентификацией существа, откликнулось множество комментаторов. Кое-кто в шутку предположил, что останки принадлежат монстру-червю из триллера "Дрожь земли".



Ученый-биолог из Национального музея естественной истории в Вашингтоне Кеннет Тайг высказал мнение, что существо относится к семейству острохвостых угрей, возможно, к виду Aplatophis chauliodus. Этот клыкастый угорь обитает на глубине 30-90 метров и проводит большую часть жизни в норах. Отсутствие на фотографиях глаз специалист объяснил далеко зашедшим разложением.



Тайг не исключил также, что загадочное создание может относиться к одному из похожих по размерам зубов видов семейства конгеровых, или морских угрей, в частности, Bathyuroconger vicinus или Xenomystax congroides.



"Все три этих вида встречаются у берегов Техаса, и у всех трех крупные клыки. К сожалению, четко рассмотреть кончик хвоста, по которому можно отличить представителей двух семейств друг от друга, на фотографии нельзя", — приводит слова биолога портал Earth Touch.