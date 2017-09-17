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Ученые назвали место, где человек перестает стареть
Фото: nasa.gov
Астрофизики считают, что рядом с Черной дырой человек практически не может постареть. По мнению ученых, рядом с Черной дырой течение времени настолько изменено, что несколько минут рядом с космическим феноменом будет равняться десятилетиям на Земле. Таким образом, человек практически не стареет.
При этом знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг уверен, что Черная дыра является порталом в другой мир и попавшая в нее материя не исчезает, а оказывается в иных измерениях, сообщает Комсомольская правда.
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