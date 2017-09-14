Ученые предсказали скорую гибель Солнца



Учёные предсказали скорую гибель Солнца. Внешняя оболочка звезды может разорваться уже в ближайшее время. С таким заявлением выступил физик-исследователь Иван Назаренко. Его слова приводит « Московский комсомолец ».

«Необратимые изменения происходят на Солнце в течение всей его «жизни» — миллионы лет. Это законы физики. В конце концов изменения количественные перейдут в качественные, и наше светило, выработав, так сказать, энергетический ресурс, погибнет. Подавляющее большинство специалистов считает, что это может произойти еще очень нескоро — через 5-8 миллиардов лет. Однако некоторые их коллеги настроены гораздо более пессимистично и предрекают вероятное наступление скорой «солнечной кончины». Они указывают на возможное развитие процессов на Солнце, которое приведет к взрыву сверхновой», — заявил Назаренко.





Назаренко добавил, что после взрыва Солнце будет извергать такое же количество энергии в секунду, что и за предыдущие 10 тысяч лет. Специалист обращает внимание на участившиеся мощные вспышки на звезде , что может говорить о приближающемся конце жизненного цикла Солнца.