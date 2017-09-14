Впервые представлена уникальная российская вакцина от гриппа

Российские фармакологи представили результаты клинических исследований первой российской четырехвалентной вакцины для профилактики гриппа на международной конференции ESWI Influenza Conference, только что закончившейся в Риге.

Этот форум — крупнейшая Европейская научная конференция по гриппу — проводится раз в три года. Известные ученые и ведущие эксперты в области изучения гриппа и вакцинопрофилактики обсуждают актуальные вопросы эпидемиологического надзора и вакцинации, новых угроз и пандемий, представляют новые разработки по борьбе с опасным заболеванием.

В рамках научного симпозиума "Новое поколение гриппозных вакцин: будущее вакцинопрофилактики гриппа", проходящего на форуме, российские разработчики представили результаты клинических исследований первой российской четырехвалентной вакцины против гриппа.

Уже с 2012 года ВОЗ рекомендует при проведении вакцинации использовать не только трехвалентные вакцины (защищающие от трех разновидностей вируса гриппа), но и четырехвалентные (они защищают еще от одного штамма вируса). Но до сих пор только пять стран в мире наладили производство квадривалентных вакцин: Австралия, США, Канада, Германия и Франция. Россия будет шестой страной в мире, имеющей собственное независимое производство таких вакцин.

"Квадривалентная вакцина — это самая современная вакцина из существующих в мире, она характеризуется высокой профилактической эффективностью и безопасностью, защищая сразу от четырех штаммов вируса гриппа", — сообщила глава компании-разработчика Марина Абрамова

Российская вакцина уникальна еще и тем, что в ее состав входит особое вещество — иммуноадъювант, который, упрощенно говоря, усиливает действие препарата без увеличения концентрации действующего компонента. "Такой состав вакцины способствует выработке стойкого иммунного ответа и обеспечивает высокий профиль безопасности", — отметила Марина Абрамова.

Вакцина будет производиться в России по технологии полного цикла, начиная с этапа синтеза субстанции. То есть наше производство будет полностью независимым. Клинические исследования у взрослых завершены, вакцина показала высокую эффективность и соответствие международным требованиям к таким препаратам.