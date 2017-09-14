Канадские и британские астрономы открыли самую темную планету Галактики в созвездии Возничего, поверхность которой отражает лишь 0,6% света ее звезды, говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astrophysical Journal Letters.



"Подобный уровень альбедо является крайне низким для любого небесного тела, и он говорит о том, что эта планета является более черной, чем новый асфальт. Это открытие говорит о том, что нам еще предстоит многое узнать о WASP-12b и других похожих на нее экзопланетах", — рассказывает Тейлор Белл (Taylor Bell), астроном из университета Макгилла в Монреале (Канада).



За последние десять лет астрономы открыли тысячи планет за пределами Солнечной системы, часть из которых оказалась похожей на Землю по своим размерам, а другие — на уменьшенные или увеличенные копии Юпитера. Сейчас планетологи активно работают над изучением их атмосферы для оценки того, может ли существовать на них жизнь, и раскрытия истории формирования.



Большие успехи в этом направлении были достигнуты при изучении "горячих юпитеров" — самых больших и удобных для изучения планет вне Солнечной системы. Их раскаленная атмосфера оказалась похожей по составу на газовые оболочки Юпитера и Сатурна, в основном состоящие из водорода, гелия и углеводородов, а в их небесах астрономы открыли экзотические стеклянные и свинцовые облака и дожди из драгоценных камней.



Некоторые "горячие юпитеры", как рассказывает Белл, были бы почти невидимыми для глаза человека благодаря тому, что их атмосфера заполнена огромным количеством ионов щелочных металлов и других элементов, поглощающих видимый свет и преобразующих его в тепло и другие формы излучения. Самым необычным представителем подобных планет оказался "двойник" юпитера WASP-12b, распложенный в созвездии Возничего на расстоянии в примерно 1400 световых лет от Земли.



Эта планета была открыта в 2008 году и с тех пор, благодаря рекордно высоким температурам поверхности, короткому "году", который длится всего день, и необычному химическому составу, она постоянно привлекала внимание планетологов и астрофизиков. За минувшие 10 лет ученые выяснили, что звезда WASP-12 "растянула" свою спутницу, заставив планету превратиться в своеобразное "яйцо", и постепенно "сдувает" ее атмосферу, разогрев ее до 2500 градусов Цельсия.



Высокие температуры WASP-12b, как отмечает Белл, мешали ученым измерить то, как много света и тепла отражает поверхность этого газового гиганта. Первый шанс сделать это появился у астрономов в октябре прошлого года, когда в этой звездной системе произошло полное "планетное затмение" — газовый гигант полностью скрылся за диском желтого карлика, вокруг которого он вращается.



Когда это происходит, общая яркость системы понижается, благодаря чему ученые могут измерить альбедо планеты, сравнивая силу свечения звезды до и после начала затмения. Подобные замеры провести крайне сложно, так как даже самые яркие планеты являются крайне слабыми источниками света по сравнению с самыми тусклыми и холодными светилами.



Анализируя снимки с "Хаббла", Белл и его коллеги не поверили своим глазам — первоначальные замеры показали, что сила свечения WASP-12 фактически не изменилась во время затмения. Повторно изучив данные, ученые пришли к выводу, что "горячий юпитер" является почти абсолютно черным — он отражает лишь 0,6% падающего на него света. В реальности этот показатель может быть еще ниже, так как погрешность измерений была достаточно высокой из-за несовершенства инструментов космической обсерватории.



Как именно планете удается оставаться угольно черной, астрономы пока не знают, так как облака из щелочных металлов на ней не могут формироваться из-за сверхвысоких температур в верхних слоях атмосферы. Раскрытие ее состава, по словам ученых, может приблизить нас к решению этой загадки и пониманию того, где проходит граница между планетами, коричневыми карликами и звездами.