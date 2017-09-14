Ученые выяснили, как человек может совершить путешествие во времени

Ученые из университета в американском штате Огайо изучают возможность путешествия во времени.

Как сообщает телеканал ABC, согласно теории специалистов, человек должен взять под контроль скорость того времени, в который находится в данный момент.

Теоретически человечество может изобрести средства перемещения, которые смогут обеспечить постоянное ускорение.