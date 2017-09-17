Мимо Земли пролетел ранее неизвестный астероид

Ранее неизвестный астероид, получивший имя 2017 RU1, пролетел мимо Земли на расстоянии 15,8 миллионов километров. Данный астероид был обнаружен системой обнаружения астероидов ATLAS гавайской обсерватории Мауна-Лоа. Астрономам удалось определить, что диаметр космического тела составляет от 60 до 200 метров в диамтере.

Столкновение с таким астероидом вызовет на Земле взрыв, по силе сравнимый с испытанной СССР Царь Бомбой в середине прошлого века. Однако расстояние, на котором астероид пролетел мимо Земли, говорит о нем как о неопасном объекте, так как 15,8 миллионов километров это приблизительно в 41 раз больше расстояния от Земли до Луны, сообщает Naked Science.

Ранее астероид Florence, относящийся к классу потенциально опасных для землян космических тел, пролетел на расстоянии 7 миллионов километров от Земли. Он стал самым крупным из астероидов, сближавшихся с Землей, за всю историю наблюдений.