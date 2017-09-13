Ученый рассказал, почему Солнце «взбесилось»

Серия мощных вспышек на Солнце является обычным явлением , однако гораздо сложнее понять истинную причину этого явления. Об этом в интервью порталу Gizmodo заявил директор обсерватории американского Национального центра исследований атмосферы (NCAR) Скотт Макинтош.

По словам специалиста, когда активность Солнца начинает снижаться, то появляются так называемые магнитные области, которые начинают постепенно смещаться к экватору светила. Когда же магнитные поля данных областей сталкиваются, то они образуют некое подобие «водоворота».

Макинтош отмечает, что подобные процессы происходят и на экваторе Земли, поскольку в разных полушариях планеты вода движется в разных направлениях, а разнонаправленные потоки, сталкиваясь на экваторе, приводят к водоворотам.

«Эти области крайне нестабильны. Как правило, подобные пятна, когда они появляются на поверхности Солнца, вызывают самые большие, самые плохие вспышки и выбросы корональной массы», — заявил Макинтош.

Вместе с тем специалист также отметил, что магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, могут приводить к мощным магнитным бурям, которые могут продолжаться даже после снижения активности на поверхности светила.

Напомним, серия вспышек на Солнце началась 4 сентября, когда произошло пять небольших взрывов, однако 6 и 7 сентября последовало еще две вспышки максимального класса Х, которые оказались самыми мощными за последние 12 лет. Еще одна мощная вспышка на Солнце произошла в воскресенье, 10 сентября, при этом, по предположению исследователей, в ближайшее время на поверхности Солнца могут произойти новые взрывы.