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В Египте обнаружили гробницу ювелира фараонов возрастом 3500 лет
Фото: Mohamed Abd El Ghany/Reuters
В Египет археологи обнаружили гробницу, принадлежащую, как предполагается, ювелиру фараонов, сообщает Associated Press.
Гробница была обнаружена на западном берегу Нила в районе Луксора, в ней находилась статуя ювелира, его жены, а также погребальная маска. Предполагается, что ювелирных дел мастер жил около 3,5 тыс. лет назад.
Ранее сообщалось, что в Турции найден гроб с телом русского генерала.
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