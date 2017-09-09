Доказана эволюция современного человечества

Американские биологи из Колумбийского университета выяснили, что человек до сих пор эволюционирует. Оказалось, что за несколько десятилетий в результате естественного отбора снизилась частота генов, связанных со склонностью к курению и болезни Альцгеймера. Специалисты пришли к такому выводу на основе масштабных исследований, в которых приняли участие более 150 тысяч британцев. Статья опубликована в журнале PLOS Biology.

Ученые проанализировали два набора генетических данных, которые были получены в двух масштабных исследованиях. Первый набор — Genetic Epidemiology Research on Adult Health and Aging — включал 57 тысяч людей, а второй — UK Biobank — родителей более 117 тысяч европейцев. Биологи искали разновидности (аллели) генов, которые снижали бы жизнеспособность. Такие генетические варианты, согласно выводам американского генетика Ричарда Левонтина (Richard Lewontin), должны встречаться все реже у пожилых людей, а также влиять на фертильность.

Исследователи нашли признаки влияния естественного отбора, определив изменения в частоте определенных аллелей. В первом наборе эти генетические варианты находились вблизи гена APOE, который связан с риском болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний. Частота одного из них — аллели ε4 — уменьшалась в зависимости от возраста среди людей старше 70 лет. Анализ данных UK Biobank показал, что чем в более позднем возрасте умер отец, тем меньше вероятность, что у него была аллель гена CHRNA3, которая способствует заядлому курению. Это означает, что наличие этого варианта увеличивает риск гибели, связанной с курением.

Ученые считают, что естественный отбор снизил частоту встречаемости вредной аллели CHRNA3 на один процент за 20 лет. Иными словами, за это время люди стали меньше курить. Риск смерти от болезни Альцгеймера, которая поражает людей в позднем возрасте, также уменьшился, поскольку люди начали заводить детей в 40-50 лет. Вредные аллели APOE исчезают со смертью больных, тогда как здоровые передают нормальные гены следующему поколению.