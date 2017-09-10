The Independent. Человечество может столкнуться с куда более серьезной угрозой, чем астероиды. По данным NASA, существует нечто гораздо более опасное, и оно прячется прямо под нашими ногами — это извержения супервулканов, сообщает

Согласно данным исследований, на планете существуют около 20 супервулканов, чьи извержения могут иметь катастрофические последствия. Впрочем, происходят они нечасто — примерно раз в 100 тысяч лет. Космическое агентство разработало план предотвращения этого.

Специалисты NASA ориентировались в своих расчетах на Йеллоустоунский вулкан, находящийся в одноименном заповеднике в США. Размер его кратера 30 на 45 миль (примерно 50 на 72 километра). Предполагается, что при извержении этого вулкана будет уничтожено все вокруг на расстоянии в 60 миль, прилегающие территории покроются огромным слоем пепла. Однако и на этом, по данным исследований, все не закончится — из-за пыли и газов, поднятых вулканом, мир погрузится в «вулканическую зиму», которая может длиться десятилетиями и привести к гибели миллионов людей.

Между тем ученые разработалb план по обезвреживанию взрывного потенциала Йеллоустоунской кальдеры. Они предлагают предотвратить извержение, выкачивая тепло из кальдеры и превращая геотермальную энергию в электричество.

Специалисты предлагают закачивать воду через скважину в горячую горную породу, а затем она будет возвращаться на поверхность при температуре более 600 градусов Фаренгейта (315 по Цельсию). Это можно использовать для привода турбин и генерации электроэнергии. «Наша основная задача состоит в том, чтобы постепенно снизить опасность Йеллоустоуна, воспринимающегося как угроза для человечества», — отметил представитель NASA Брайен Уилкокс.