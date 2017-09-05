Создан новый метод борьбы с раком

Когда в прошлом году Нобелевскую премию по химии присудили за создание молекулярных машин, многие посчитали, что это своего рода игрушки для ума. И еще долго таковыми и останутся. Хотя уже тогда отмечалось, что подобная техника может использоваться для адресной доставки лекарств в организм. Но все же это на долгие годы будет экзотикой: слишком сложно и дорого.

И вот только что международная группа исследователей разработала новый тип молекулярных машин, которые могут стать универсальным средством борьбы с любыми видами рака. Такая "всеядность" заложена в специфике этой техники. Дело в том, что практически все известные виды лечения довольно избирательны, эффективно работают против определенных видов опухолей, но могут оказаться менее действенны против других.



Молекулярная машина лишена этих недостатков. Она способна уничтожать раковые клетки, высверливая сквозные отверстия в их мембранах. Инструментом служат молекулы размером в несколько нанометров. Они вращаются под воздействием ультрафиолетового света со скоростью 2-3 миллиона оборотов в секунду. Машины вводятся в организм пациента любым из доступных способов. Причем молекулы за счет особых химических свойств сами обнаруживают раковые клетки и закрепляются на их поверхности. А поданный извне ультрафиолетовый свет активирует "бур" молекулярной машины, он вгрызается в опухоль, делает в клеточной мембране сквозное отверстие, тем самым убивая клетку. Эксперименты показали, что, к примеру, клетки рака предстательной железы были уничтожены всего за три минуты.



Молекулярные машины могут стать универсальным средством борьбы с любыми видами рака



По сравнению с другими существующими методами борьбы с раком этот работает гораздо быстрее и не имеет отрицательных побочных эффектов, на которые так богаты методы химио— и радиотерапии. Молекулы наномашин достаточно настроить на борьбу только с клетками строго определенного типа, к примеру рака молочной железы или меланомы. Помимо ультрафиолетового света в будущем для активации молекулярных машин можно будет использовать радиочастотное излучение или другие "спусковые механизмы".



В последнее время медики все чаще регистрируют случаи появления раковых образований, стойких к препаратам, используемым в химиотерапии. К счастью, клетки даже таких образований беззащитны против молекулярных наномашин, что делает их идеальным средством борьбы с любыми видами онкологических заболеваний. Вполне вероятно, что использование молекулярных наномашин не лишено каких-то недостатков, которые будут выявлены позднее. Но в данный мо мент все вызываемые наномашинами известные проблемы имеют временный характер.



В ближайшем будущем исследователи собираются испытать возможности таких "нанодрелей" на лабораторных грызунах. Ученым нужно убедиться, что такие моторы можно направлять строго по адресу и что они не проявят вольностей и не начнут сверлить то, что не нужно.



Справка "РГ"



Первые молекулярные машины начали создаваться почти 30 лет назад, а в 1999 году появился первый в истории молекулярный мотор. Эта крупная молекула двигалась под действием луча света. Затем на основе такого мотора был построен четырехколесный "наноавтомобиль". Причем он мог увезти на себе груз, которой в 10 тысяч раз превышает массу самой молекулы.