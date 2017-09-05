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Уже скоро. Футуролог назвал дату нового конца света
Конец света наступит уже в этом месяце — 23 сентября 2017 года. Причиной апокалипсиса станет сближение Земли с планетой Нибиру. С таким предсказанием выступил американский футуролог Дэвид Мид. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
В научном сообществе нет единого мнения относительно того, что из себя представляет небесное тело Нибиру. Одни считают объект планетой, другие — звездой, третьи — вообще не верят в её существование. Несмотря на это, астрономы дискутируют насчёт наличия в Солнечной системе девятой планеты. На её существование указывает ряд математических расчётов. Дэвид Мид — автор книги «Планета Х — прибытие в 2017 году». Конспиролог в качестве аргумента указывает на библейское пророчество о том, что Земля превратится в пустыню, а все грешники будут истреблены. В NASA заявили, что не наблюдают никаких космических тел в опасной близости от нашей планеты.
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