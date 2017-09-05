Археологи нашли подтверждение кровавым событиям из Библии

Израильские археологи обнаружили коллекцию редких печатей с именами чиновников Иудейского царства, датируемых VI-VIII веками до нашей эры — когда, согласно Библии, в Израиле разворачивались кровавые события, сообщает издание The Jerusalem Post.



Десятки печатей, сделанных из кусочков глины, использовались для официального запечатывания писем. По словам доктора Джо Узиэля, возглавляющего раскопки, находка показывает, что в Иерусалиме времен Первого Храма применялись передовые по тем временам технологии.



" Самые ранние печати являются, в основном, набором картинок. По-видимому, вместо того, чтобы писать имена чиновников, для подтверждения подлинности письма использовались индивидуальные символы" , — отмечает археолог.



А вот более поздние печати, датируемые со времени правления царя Иезикии (700 год до нашей эры) до разрушения Иерусалима вавилонянами в 586 году до нашей эры, содержат как символы, так и имена чиновников.



" Благодаря этой находке мы узнали не только о развитой административной системе в городе, но и о жителях и тех, кто состоял на государственной службе" , — замечает Узиэль.



Некоторые из печатей содержат имена, упоминаемые в Библии. " В одной особенно интересной печати упоминается человек по имени Ахив Бен Менахем. Эти два имени известны в контексте библейской истории Израильского царства: Менахем был царем Израиля, а Ахав не фигурирует в Библии, но его имя напоминает имя Ахава — печально известного царя из истории о пророке Илие (царь был убит вместе со своими 70 сыновьями — ред.)" , — рассказывает исследователь.



Кроме того, печать с именем Ахива интересна тем, что свидетельствует о подлинности остальных найденных имен. Они принадлежат библейским персонажам, фигурирующим в повествовании о судьбе иудеев после смерти царя Соломона, когда единое государство распалось на две части — Израиль и иудею, что привело к многочисленным жертвам. Эти события описаны в третьей и четвертой Книге Царств.



" Эти имена являются частью доказательств того, что после изгнания иудеев из Северного царства (царство Израиль) беженцы прибыли в Иерусалим (царство Иудея) и заняли там руководящие посты" , — подчеркивает специалист.