Земля и Венера начали сближаться из-за вспышек на Солнце

Сближение может стать опасным и привести к столкновению. Из-за вспышек Солнца гравитационные поля многих планет Солнечной системы вышли из равновесия. Из-за чего в ближайшие 10 лет произойдет опасное сближение Земли и Венеры, передает сайт "Ура.ру". Обычно максимальное сближение Земли и Венеры происходит один раз в 584 дня. Этот период сократится до 300 дней. Также Венера ускорит свое обращение вокруг Солнца. Все эти факторы могут привести к фатальным последствиям.

Также из-за непрекращающихся вспышек Земля теряет свое магнитное поле.. Опасное сближение: ученые заявляют, что из-за вспышек на Солнце, Земля может столкнуться с Венерой. Ученые выяснили, что вспышки, которые происходят на Солнце, могут привести к тому, что гравитационное поле многих планет Солнечной системы дестабилизируется. В связи с этим, в ближайшие 10 лет Венера может приблизиться к Земле на максимально опасное расстояние. На данный момент планеты разделяют до 260 миллионов километров.

Также специалисты предполагают, что на планете может начаться хаос, который приведет гибели большого числа людей. Причиной этого может послужить чрезмерная активность на Солнце. Из-за этого будут выведены из строя все технологические средства на Земле. В настоящее время специалисты отмечают, что максимальное сближение Венеры и Земли происходит раз в 584 дня. Однако в последствии этот период может сократиться до 300 дней. Венера также начнет быстрее вращаться вокруг Солнца.

Все это также может привести к тому, что на одном из земных полушарий установится "вечная ночь", из-за чего произойдет глобальное изменение климата.