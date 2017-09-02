Археологи начали искать Ковчег Завета

Археологи начали раскопки двух древних городов на территории Израиля — Шило и Кириат-Иарима. Согласно Библии, в этих местах хранился Ковчег до того, как был перевезён в Иерусалим. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на директора археологических работ доктора Скотта Стриплинга.



«Во время раскопок в Шило одного из участков, мы обнаружили огромное количество костей животных. Полагаем, что на этом месте находился храм для хранения Ковчега. Потому что иначе сложно объяснить происхождение такого количество останков животных. Но если допустить, что здесь в течении 350 лет происходили жертвоприношения — тогда все встает на свои места. Сейчас образцы костной ткани отправлены на экспертизу. В Библии есть перечень, который четко регламентирует, какие именно животные и в каком возрасте могут выступать в роли жертвенных. Если кости будут принадлежать указанному типу, то это станет явным доказательством того, что храм находится где-то рядом», — заявил Стриплинг.



Согласно священному писанию, в Шило Ковчег находился в течение 369 лет. Город был религиозным центром древней Иудеи. Реликвия была утрачена во время боёв с филистимлянами в 11 веке до нашей эры. Иудеи считали, что золотой Ковчег принесёт удачу на поле боя, однако утратили его, потерпев сокрушительное поражение.



Филистимляне вернули ценный трофей своим прежним хозяевам, так как столкнулись с рядом необъяснимых дурных предзнаменований — эпидемия и нашествиями крыс. Так Ковчег оказался в Кириаф-Иариме. Библия гласит, что в этом городе реликвия пробыла 20 лет, после чего была перевезена царём Давидом в Иерусалим в храм Соломона. Однако историки утверждают, что эта версия не выдерживает критики.



«Скорее всего, Ковчег переехал в Иерусалим спустя примерно 300 лет после предполагаемой эпохи царя Давида (по поводу его историчности у ученых нет единого мнения — прим. Рамблер). Сегодня мы знаем, что разные тексты Библии в разное время писались разными людьми. Зачастую поздние вставки делались исходя из политических соображений. Мы предполагаем, что на самом деле Ковчег перевез в Иерусалим Иосия — шестнадцатый царь Иудеи (родился в 648 году до н.э.). Он был сторонником сосредоточения политической власти и культурной жизни в одном центре, боролся с идолопоклонничеством и утверждал единобожие. Для популяризации своих идей он решил воспользоваться авторитетом царя Давида. И его писцы приписали Давиду затею с перевозом главной святыни в Иерусалим, чтобы Иосия выглядел «славным продолжателем дела своего знаменитого предшественника», — считает один из руководителей раскопок в Кириаф-Иарим профессор Томас Ремер из парижского учебно-исследовательского центра Коллеж де Франс.



Археологические находки подтверждают эту версию. Согласно приданиям, Ковчег создали для того, чтобы хранить в нём Скрижали Завета, которые, по легенде, Моисей получил на горе Синай на 50-й день исхода евреев из Египта. Примечательно, что Ковчег использовали как оружие во время войн. В то же время, согласно Библии, женщины могли излечиваться с помощью Ковчега от бесплодия. Ковчег был сделан из дерева пустынной акации. Со всех сторон он был обшит золотыми пластинами. Его ширина составляла примерно 70 см, длинна — 115-120 см, высота около 70 см.