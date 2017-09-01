Не так давно учеными Австрии была проведена параллель между предпочтениями горькой еды и некоторыми личностными характеристиками. В университете Инсбрука завершилось первое исследование, посвященное этой теме. Для получения результатов была отобрана тысяча человек, независимо от пола, от 25 до 35 лет. Добровольцев разделили на две группы, которым необходимо было пройти ряд тестов.

Основная группа должна была выбрать, какие продукты из огромного списка они бы предпочли. В перечень входили сладости, соленая, горькая и кислая еда. Необходимо было напротив каждого продукта отметить нужный пункт, любят ли добровольцы эти продукты и как часто употребляют.



После этого участники эксперимента прошли несколько тестов, которые определили уровень агрессии, выявили, есть ли у человека черты макиавеллизма, психопатии и нарциссизма. Далее необходимо было пройти опросники для определения уровня добросовестности, эмоциональной стабильности и экстраверсии.

Результаты проверили на контрольной группе, и предположения ученых подтвердились. Любители горьких вкусов часто проявляют черты самовлюбленности, манипуляции над другими, психопатии или даже садизма.



Сами исследователи пока не определили, почему же люди с подобными чертами характера склонны к таким вкусовым предпочтениям. Вероятно, горькая пища способна вызывать " острые ощущения" — в дикой природе часто ядовитые растения имеют горький вкус, и поедание их ведет за собой неприятные ощущения для большинства из нас. Однако, люди с садистскими наклонностями могут любить такие ощущения на подсознательном уровне, наслаждаясь волнами страха и восторга. ​

Впрочем, не спешите искать в себе " темную триаду" (нарциссизм, психопатию и макиавеллизм). Подобные исследования только показывают статистику, что к подобным чертам склонны любители горького вкуса. И это не значит, что среди сладкоежек нет самовлюбленных манипуляторов-эгоистов.