В Африке найдены останки неизвестного динозавра

Учёные обнаружили в Танзании скелет динозавра, возраст которого оценивает в 70 миллионов лет. Об этом сообщает издание AfricaNews.



Группу специалистов возглавлял антрополог и экологический активист Ульрих ван Вуурен. По его словам, окаменелые кости были обнаружены в бассейне реки Руква в юго-западной части страны.

Найденный динозавр относится к группе растительноядных динозавров-зауроподов неизвестного ранее науке вида.

Ему дали название Shingopana Songwensis, что переводится с суахили как «Широкая шея».