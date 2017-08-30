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В Африке найдены останки неизвестного динозавра
Учёные обнаружили в Танзании скелет динозавра, возраст которого оценивает в 70 миллионов лет. Об этом сообщает издание AfricaNews.
Группу специалистов возглавлял антрополог и экологический активист Ульрих ван Вуурен. По его словам, окаменелые кости были обнаружены в бассейне реки Руква в юго-западной части страны.
Найденный динозавр относится к группе растительноядных динозавров-зауроподов неизвестного ранее науке вида.
Ему дали название Shingopana Songwensis, что переводится с суахили как «Широкая шея».
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