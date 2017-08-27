Ученые нашли в созвездии Девы богатый водой Нептун

Ученые обнаружили планету, богатую водяными парами. В ее атмосфере находятся соединения водорода и кислорода в большом количестве. Об этом говорится в статье журнала ToDay News Ufa.

Находящаяся в созвездии Девы планеты получила название HAT-P-26b. Небесное тело относится к виду газовых гигантов. Оно находится вблизи материнской звезды, поэтому не смог войти в зону обитаемости. Несмотря на большую массу водяного пара в атмосфере планеты, она так и не превратилась в так называемый водный мир. Большую половину ее массы занимает металлическое ядро.

Научные специалисты уверяют, что планета может быть обитаемой. Ее спутник выступает исключением. Магнитное поле водяного Нептуна защищает его Луны от космического излучения. Именно это и стало основной для утверждений, что на поверхности космического тела может существовать жизнь.