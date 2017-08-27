Экстраверты и невротики: ученые выявили у кошек пять типов личности

У кошек существует пять личностей и владеют они ими одновременно. К такому выводу пришли ученые из Австралии, сообщает портал 24СМИ.

Импульсивность, нервозность и прочие человеческие черты характерны для кошек, отмечают исследователи. На основании опроса 2 291 владельца кошек, ученые сформировали пять основных психотипов. К примеру, владельцы кошек признавались, что их питомцы часто отвлекаются, другие рассказывали, что животное практически не общается с другими животными — по собственному желанию

Таким образом ученые решили, что владельцам важно знать характеры их питомцев для налаживания более плотных коммуникаций с ними.

В частности, исследователи выделили экстравертивный тип характера питомца. Таким кошкам необходимо дополнительное внимание человека, а в доме — личный уголок с игрушками. В то же время кошкам с невротическим психотипом всегда будет приятнее оказаться в спокойной обстановке в отдельном домике.