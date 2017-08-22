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NASA опубликовало ролик с главными моментами солнечного затмения

NASA опубликовало ролик с главными моментами затмения
Фото:
Американское агентство опубликовало на своей странице в Twitter видеоролик, на котором показаны основные этапы полного солнечного затмения, которое 21 августа могли наблюдать жители и туристы в 14 штатах.

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NASA сообщило, что затмение снимали 11 космических кораблей, три самолета и 50 аэростатов.
Работа сайта NASA TV, который в прямом эфире показывал полное солнечное затмение в США, рухнул из-за наплыва посетителей. Проблемы начались за несколько минут до начала затмения. На странице появилось сообщение, что видео не может быть загружено из-за технических проблем.
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