NASA опубликовало ролик с главными моментами солнечного затмения

Американское агентство опубликовало на своей странице в Twitter видеоролик, на котором показаны основные этапы полного солнечного затмения, которое 21 августа могли наблюдать жители и туристы в 14 штатах.





First glimpse of #SolarEclipse2017 totality in Oregon! Take a look here and watch our live stream for more: https://t.co/cOKssim1bY pic.twitter.com/g9zEbWFXfk— NASA (@NASA) 21 августа 2017 г.

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NASA сообщило, что затмение снимали 11 космических кораблей, три самолета и 50 аэростатов.



Работа сайта NASA TV, который в прямом эфире показывал полное солнечное затмение в США, рухнул из-за наплыва посетителей. Проблемы начались за несколько минут до начала затмения. На странице появилось сообщение, что видео не может быть загружено из-за технических проблем.