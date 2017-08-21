Отговорила роща на Кавказе



Россия столкнулась с масштабной экологической катастрофой: в Краснодарском крае и Адыгее погибли реликтовые самшитовые леса. Вид, переживший ледниковый период, почти полностью уничтожен бабочкой огнёвкой — вредителем, занесенным в растениях, которые были закуплены в 2012 году в Италии для сочинской Олимпиады. Экологи утверждают: огнёвку можно было остановить несколько лет назад, но «ведомства перекладывали ответственность друг на друга». Сейчас речь идет уже лишь о попытке спасения вида — Минприроды собирается создать питомник для выращивания самшита, чтобы когда-нибудь попробовать снова высадить его в природе.

Самшит колхидский (Buxus colchica) — реликтовое растение, которое 1,8 млн лет назад сумело пережить последний ледниковый период. В дикой природе леса-самшитники сохранились лишь на Кавказе — в России, Абхазии, Грузии, также растение встречается на горных участках черноморского побережья Турции. Самшитники тысячелетиями выполняли важную функцию: теплые влажные леса участвовали в регулировании водного баланса, а корневая система скрепляла почву каменистых ущелий, предотвращая оползни. В конце XIX века самшитники вырубались ради ценной древесины, позже вид внесли в Красную книгу и он начал восстанавливаться.





При подготовке к сочинской Олимпиаде 2014 года значительная часть инфраструктуры была возведена на особо охраняемых территориях (ООПТ), напоминает директор «WWF России» Игорь Честин . В частности, только при строительстве дороги на Красную Поляну были вырублены более 23 га самшита колхидского. Ущерб природе пообещали компенсировать: в 2012 году в ходе акции «Зеленый марафон» на территории олимпийской деревни высадили саженцы другого вида — шарообразного самшита вечнозеленого. Организаторы с гордостью подчеркивали, что их специально привезли из итальянского питомника. «Высаживая тысячи деревьев, мы вместе создаем зеленое наследие Олимпиады уже сегодня, — говорил в интервью президент оргкомитета " Сочи 2014" Дмитрий Чернышенко . — И в очередной раз подтверждаем наше стремление провести в 2014 году Игры в гармонии с природой».

Всего лишь через пять лет самшитники Кавказа оказались на грани полного исчезновения.



«Победила чья-то жадность»



В сентябре 2012 года научный сотрудник Сочинского нацпарка Наталья Ширяева в «Питомнике временного содержания» осматривала закупленный для благоустройства олимпийской деревни самшит. На нескольких саженцах она обнаружила необычных гусениц — зеленых с темными полосками на спине. Доктор биологических наук сразу распознала самшитовую огневку Cydalima perspectalis, бабочку-вредителя из Азии. В 2006 году огневка попала в Германию из Китая и за несколько лет разлетелась по всей Европе. А ее гусеницы при этом уничтожали декоративный самшит, популярный в ландшафтном дизайне. Но на юге России, где сохранились естественные самшитники, ее никогда раньше не встречали.



Тут же был составлен акт об обнаружении опасного вредителя, в документе предписывалось сжечь посадочный материал, но, как выяснилось позже, дорогостоящие саженцы лишь обработали инсектицидом и высадили в природу. «Победила чья-то жадность», — констатировал замглавы Сочинского нацпарка по научно-исследовательской работе Борис Туниев.



Спустя год жители южных городов начали замечать, что в парках, скверах и на дачных участках массово засыхает самшит. В Сочи, Геленджике, Новороссийске, Краснодаре, даже в Грозном вечнозеленые деревца пожелтели и сбросили листья. В реликтовых самшитниках ситуация была еще хуже — специалисты Рослесозащиты фиксировали «погрызы и дехромацию листьев, места окукливания, экзувии куколок, паутинные гнезда, а также самих личинок, куколок и имаго». Благодаря субтропическому климату Сydalima perspectalis стала давать потомство минимум четыре раза в год, а горно-долинные ветра помогали бабочкам быстро захватывать новые территории. Мягкую зиму гусеницы переждали под корой самшита, питаясь живыми тканями растения, а потом пустились в путь.



Природных врагов на Кавказе у них не нашлось: насекомые содержат ядовитые алкалоиды. «На родине ее распространение сдерживали миллионы лет эволюции — за это время в Азии появился целый спектр врагов, которые ее поедают, — объясняет директор регионального отделения WWF России " Российский Кавказ" Валерий Шмунк. — А для обитателей Кавказа эти гусеницы слишком токсичные. Должно было пройти время, прежде чем кто-то начал их есть. Но этого времени у самшита не оказалось».





Летом 2014 года вымерли деревья Хостинской тисо-самшитовой рощи, популярной у туристов. «Личинки насекомых в короткий срок распространились на 99% насаждений самшита, уничтожили листву; не менее 70% уникальных самшитников рощи можно считать погибшими», — сообщалось на сайте Кавказского заповедника. Туристы на форумах жаловались, что деревья облеплены паутиной, из которой на людей валятся гусеницы, оставляя на коже ожоги. В августе рощу посетил глава Минприроды Сергей Донской — там он провел совещание по вопросу борьбы с вредителем.



«На том этапе огневку еще можно было остановить, тщательно обработав зараженные территории химией, пестицидами, — говорит Валерий Шмунк. — Но самшит растет преимущественно в ООПТ либо рядом с водой. И это оказалось ключевым фактором в его печальной судьбе». Закон запрещает проводить истребительные мероприятия в заповедниках и нацпарках. Точно так же нельзя распылять химию в водоохранной зоне — чтобы препараты не попали в водотоки. «Руководители ООПТ понимали, что другого выхода нет, надо применять химию. Но если на свой страх и риск опрыскаешь растения в нарушение закона, будешь потом объясняться с прокуратурой , — сказал «Ъ» Борис Туниев. — Началась бесконечная переписка с Минприроды, чтобы они внесли нужные поправки в закон. Или добились введения в регионе режима ЧС, чтобы можно было на время обойти законодательство. Но этого так и не было сделано».

«В данном случае природоохранное законодательство помешало сохранению природы, — говорит Валерий Шмунк. — Нужно было принимать экстраординарные меры, а ведомства просто перекладывали ответственность друг на друга». В начале 2015 года глава Минприроды Сергей Донской обратился в Генпрокуратуру — с просьбой установить причастных к попаданию самшитовой огневки в Россию. «Вредители появились при озеленении олимпийских объектов импортным посадочным материалом. Не исключаем, что это было сделано умышленно», — заявлял министр. Реакция Генпрокуратуры на это обращение неизвестна.





Экологи и ученые считают, что заражение огневкой произошло из-за того, что Россельхознадзор не наладил должного контроля над ввозом растений. «Более того, они до сих пор не внесли самшитовую огневку в карантинный список, хотя мы еще в 2015 году обратились с запросом», — говорит Валерий Шмунк.



«Нас подключили уже на том этапе, когда насекомые настолько распространились, что изменить ситуацию было невозможно», — говорит «Ъ» помощник директора Всероссийского центра карантина растений Андрей Крутов . «По закону объекты вносятся в карантинный перечень, если средства, затраченные на борьбу с ними, превышают потенциальный ущерб, — объяснил он. — А в 2015 году огневка и так была уже повсюду». Господин Крутов напомнил, что закон о карантине растений был принят только в 2014 году, «он долго лежал без движения, сложно проходил через парламент и, честно говоря, запоздал».

«Принести гусеницам завтрак на блюде»



В 2015 году бабочки перелетели через Кавказский хребет — к самшитникам Адыгеи. Уничтожив 500-летний памятник природы «Массив самшита колхидского», огневка вышла на международный уровень — отправилась за пропитанием в Грузию и Абхазию.



Не дождавшись разрешения на использование химии, российские лесники попробовали остановить огневку биологическим оружием. В 2016 году в Цицинском лесничестве Адыгеи в качестве эксперимента был выпущен китайский эулофид — крохотная мушка, откладывающая яйца в куколки других насекомых. Развиваясь, личинки изнутри пожирают «хозяина». «В мире при борьбе с вредителями обязательно используются их биологические враги-энтомофаги, — рассказал „Ъ“ руководитель эксперимента, заведующий лабораторией защиты леса ФБУ ВНИИЛМ Юрий Гниненко. — В лаборатории эулофид показал очень хороший результат, но в природе смертность огневки составила 50–60%. Все-таки здесь слишком высокая численность вредителя — если бы можно было использовать препараты, а уже потом выпустить мушек, то все получилось бы».



Сейчас, в 2017 году, на территории России спасать от огневки уже практически нечего. «В стране осталось только четыре сохранившихся участка самшита, — говорят в природоохранной организации " НАБУ-Кавказ". — Три находятся в Адыгее (4,5 га) и один в Краснодарском крае — узкая полоса около 1 га». Этим летом специалисты «НАБУ-Кавказа» вместе с волонтерами провели две экспедиции для поиска не известных ранее самшитников, но все найденные деревья также были объедены гусеницами.



«Все, что мы можем сделать, пока не разработаны эффективные и безопасные меры борьбы с вредителем, — это обеспечить сохранение генного материала самшита колхидского. Который затем будет высажен в местах его обычного произрастания, — сообщил «Ъ» замглавы Минприроды Краснодарского края Дмитрий Медянцев. — Площадка под резерват будет выбрана в одном из высокогорных районов края, где огневка не выживает».



Борис Туниев говорит, что перед высадкой необходимо подождать несколько лет — чтобы огневка доела весь самшит и умерла от голода: «Начинать посадки до этого — все равно что принести гусеницам завтрак на блюде». Но ситуация осложняется тем, что стратегия по борьбе с огневкой должна быть скоординирована с властями Грузии и Абхазии. «Например, сейчас в Абхазии регулярно проводят химобработку вдоль Рицинского шоссе, при которой часть бабочек все равно выживают, — говорит господин Туниев. — Если через несколько лет мы начнем высаживать самшит, то из абхазского тлеющего очага бабочки тут же прилетят к нам. Так что решение должно быть общим».



«Даже если удастся сохранить самшит в резерватах, это не исправит уже нанесенного урона природе, — говорит Юрий Гниненко. — Он растет очень, очень медленно. За 70 лет дерево вырастает до двух-трех метров. А в погибших самшитниках были деревья от десяти метров — то есть чтобы их восстановить, нужно ждать лет 500. Ни мы, ни наши дети уже никогда не увидим самшитовых лесов».